Asus dévoile sa GeForce ROG StriX RTX 3090 Gundam Edition

La semaine dernière, on a découvert qu’Asus préparait une carte mère inspirée de la franchise Gundam, la Maximus XII Extreme Z490 Gundam Edition. Les afficionados seront heureux d’apprendre qu’une carte graphique Asus ROG StriX RTX 3090 Gundam est aussi prévue. Et cette fois, on ne doit pas se contenter d’un seul cliché.

Cette référence utilise la même conception que la ROG StriX classique ; elle se distingue essentiellement par sa gamme de couleurs. Elle est donc toujours sur trois slots et utilise une solution de refroidissement à triple ventilateurs. Sa fréquence Boost atteint 1 890 MHz.

Elle installe Crysis 3 sur la VRAM de sa RTX 3090, et ça fonctionne !

Une édition limitée onéreuse

Le TDP est de 480 W. Trois connecteurs à 8 broches sont nécessaires pour alimenter cette carte. Pour l’instant, cette référence ne se destine qu’au marché asiatique. Toutefois, cette version Gundam, en édition limitée, se paye au prix fort : elle se vend 16 999 yuans, soit environ 2 540 dollars ou 2 160 euros. La ROG StriX RTX 3090 classique coûte 1 799 dollars (1 950 euros en France) ; cela fait donc une différence de 730 dollars. Ce modèle sera donc réservé aux fans inconditionnels et, fortunés.

Source : TechPowerUp