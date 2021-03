Asus enregistre quelques RX 6700 avec 12 Go de VRAM auprès de l’EEC

On aurait pu penser qu’AMD lancerait les RX 6700 XT et RX 6700 en même temps, mais finalement, la société a décidé de sortir d’abord la première. Néanmoins, les fuites concernant le RX 6700 ne manquent pas. Hier, Asus a enregistré plusieurs références auprès de l’EEC (Eurasian Economic Commission).

Ces RX 6700 embarqueraient, comme la RX 6700 XT, 12 Go de VRAM. Toutefois, de précédents dépôts mentionnaient des cartes avec 6 Go de VRAM. AMD pourrait donc proposer cette référence milieu de gamme dans deux configurations, l’une avec 12 Go de GDDR6, l’autre avec 6 Go. Ce ne serait pas une première sur ce segment : cette pratique existait déjà pour des cartes comme les RX 480 et RX 580. Du côté de la concurrence, la RTX 3060 bénéficie de 12 Go de GDDR6 et la RTX 3060 Ti de 8 Go.

GPU-Z reçoit un support préliminaire pour les Radeon RX 6600 et RX 6700

La RX 6700 XT le 18 mars

En ce qui concerne la RX 6700 XT, celle-ci sera disponible à partir du 18 mars. AMD a indiqué qu’il y aurait plus de stock au lancement que pour les autres références sous architecture RDNA 2. Suffisant pour répondre à la demande ? Réponse dans une semaine.

Source : Tom’s Hardware US