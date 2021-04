Asus liste un ROG G15 armé d’une Radeon RX 6800M

AMD a lancé les Radeon RX 6000 pour PC fixes en octobre dernier. Néanmoins, contrairement à NVIDIA, la société n’a toujours pas dégainé de versions mobiles de GPU RDNA 2. La donne pourrait bientôt changer à en croire le listage d’un ordinateur portable Asus, le ROG G15, qui associe processeur Ryzen 9 5900HX et Radeon RX 6800M.

Pas de surprise concernant le Ryzen 9 5900HX, qui est un 8 cœurs / 16 threads basé sur l’architecture CPU Zen 3 appartenant à la famille de processeurs mobiles Cezanne. En revanche, la configuration de la RX 6800M est plus atypique. Contrairement à son homologue desktop, celle-ci s’appuierait non pas sur un GPU Navi 21, alias Big Navi, mais Navi 22, et n’embarquerait pas 16 Go de mémoire GDDR6, mais 12 Go.

32 Mo d’Infinity Cache pour les Radeon RX 6600 ?

2560 shading units

Cette RX 6800M s’armerait de 2560 shading units. Ses 12 Go de mémoire GDDR6 seraient cadencés à 14 Gbit/s sur un bus de 192 bits, ce qui donne une passante de 336 Go/s. Pour la comparaison, la version fixe de la Radeon RX 6800, avec GPU Navi 21, possède 3840 shading units et 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 256 bits, ce qui lui confère une bande passante totale de 512 Go/s

Référence GPU Shading Units Mémoire Vitesse mémoire Bande passante mémoire RX 6800M Navi 22 (?) 2560 (?) 12 Go G6 (?) 14 Gbit/s 192-bit (?) 336 Go/s RX 6700M Navi 22 (?) 2304 (?) 10 Go G6 (?) 14 Gbit/s 160-bit (?) 280 Go/s RX 6600M Navi 23 (?) 2048 (?) 8 Go G6 (?) 12 Gbit/s 128-bit (?) 224 Go/s RX 6500M Navi 23 (?) (?) 4 Go G6 (?) 12 Gbit/s 128-bit (?) 192 Go/s RX 6300M Navi 24 (?) (?) 4 Go G6 (?) 12 Gbit/s 64-bit (?) 96 Go/s

Source : VideoCardz