Asus propose deux blocs d’alimentation 80 Plus Bronze dans sa gamme TUF

Asus lance deux blocs d’alimentation 80 Plus Bronze dans sa gamme TUF Gaming, en 550W et 650W. Leurs dimensions sont de 150 x 150 x 86 mm. Des modèles 450W et 750W sont également au programme.

Pour mettre ses blocs en valeur, Asus met en avant trois atouts principaux. Premièrement, leur ventilateur Axial Tech de 135 mm ; un type de turbine qu’on retrouve ordinairement sur certaines cartes graphiques de la marque. Comme son nom l’indique, celle-ci oriente un maximum d’air dans l’axe. D’ailleurs, ce ventilateur ne tourne pas en continu puisque les alimentations bénéficient d’un mode 0 dB à moins de 30 % de charge. Enfin, le dernier argument à prendre en considération est une garantie fixée à six ans.

Puissance et câbles

Niveau puissance, le bloc de 550W délivre du 25A / 20A / 45,8A – 120W / 120W / 549,6W sur les sorties +3.3V +5V +12V. Les valeurs sont de 25A / 25A / 51A – 130W / 130W / 612W respectivement pour le bloc de 650W. Les deux modèles offrent un seul EPS 4+4 broches, un ATX 24 broches, cinq alimentations SATA et quatre connecteurs Molex. En revanche, le modèle de 550 W offre deux alimentations PCIe 6+2 broches, tandis que le modèle de 650 W en offre quatre. Asus n’a pas communiqué les tarifs.