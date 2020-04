Asus propose un nouvel écran TUF Gaming muni d’une dalle IPS à 144 Hz

En début de mois, Asus a lancé le ROG Strix XG27WQ, un écran incurvé avec dalle VA à 165 Hz. La firme propose un autre moniteur, cette fois dans sa gamme TUF Gaming avec le VG279Q1R. Celui-ci est un modèle de 27 pouces avec une dalle IPS et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il a une définition Full HD et délivre un temps de réponse MPRT de 1 ms. L’écran couvre 72 % de l’espace colorimétrique NTSC et offre une luminosité maximale de 250 cd/m².

Bien fourni en fonctionnalités

Il profite des technologies ELMB (Extreme Low Motion Blur) pour éliminer le tearing et Shadow Boost pour améliorer la qualité de l’image dans les zones sombres. On retrouve aussi une certification AMD FreeSync Premium et les fonctions GameVisual et GamePlus. La connectique comprend un DisplayPort 1.2a, deux ports HDMI 1.4a et du jack audio. Le pied de l’écran permet simplement l’inclinaison de +22° à -5°. Notez que ce moniteur TUF Gaming VG279Q1R s’arme de deux petits haut-parleurs de 2W. Le tarif est de 250 dollars environ.