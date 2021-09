AU Optronics prépare un écran 85 pouces 4K / 240 Hz

Un téléviseur LCD hors-norme dont on ne connait pas grand chose pour l’instant.

Le DigiTimes Asia rapporte que l’entreprise AU Optronics a annoncé un écran de 85 pouces (215,9 cm) avec une définition 4K et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. L’article est assez chiche en détails et se contente de mentionner du HDR, du VRR (Variable Refresh Rate) sans préciser quelle technologie il supporte, une couverture de 96 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un revêtement anti-reflet.

Ce moniteur est également référencé sur DisplaySpecifications, sans que cela ne permette dans apprendre davantage à son sujet.

Pour joueurs fortunés

Actuellement, pour profiter de la 4K à 240 Hz, il faudrait s’orienter vers les normes HDMI 2.1 et DisplayPort 2.0 ; avec du DSC (Display Stream Compression) pour la première option, puisque le HDMI 2.1 se limite à de la 4K @ 144 Hz sans DSC. Se pose aussi la question de la configuration capable de fournir 240 images par seconde en 4K sur des jeux récents.

Quoi qu’il en soit, du peu qu’on en sait, cet écran ciblera les joueurs ; ceux avec un budget très conséquent. Nous n’avons aucune indication sur sa date de commercialisation.

Sources : DigiTimes, DisplaySpecifications via VideoCardz