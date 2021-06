Battlefield 2042 débarquera le 15 octobre et proposera des affrontements à 128 joueurs

EA et DICE dévoileront officiellement le prochain jeu Battlefield à 16 heures. Vous pouvez d’ailleurs assister à la présentation en direct ci-dessus. L’équipe en charge de la plateforme d’EA, Origin, a cependant divulgué « accidentellement » des informations en avance. Un utilisateur de Reddit a rapidement relayé tout ceci dans un message, désormais modéré. Nous savons désormais que le prochain opus de la célèbre franchise se nomme Battlefield 2042 et qu’il sortira le 15 octobre prochain.

La fuite dévoilait aussi les quatre captures d’écran suivantes ; le jeu tourne sous le moteur Frostbite.

Battlefield 5 améliore ses technos RTX : comparaison des rendus DLSS successifs

Solo et multi

Dans ce Battlefield 2042, les États-Unis retrouvent leur sempiternel ennemi Russe. Le synopsis de la campagne du jeu :

« Les États-Unis et la Russie sont au bord de la guerre. Des guerres par procuration sont menées depuis des décennies, générant des vétérans de combat expérimentés mais déplacés. Ces Spécialistes utilisent leurs compétences pour façonner l’avenir – un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. »

La description du multijoueur mentionne 7 cartes au lancement et des affrontements mettant aux prises jusqu’à 128 joueurs.

« Battlefield 2042 présentera 7 vastes cartes pouvant accueillir jusqu’à 128* joueurs. Des villes de Séoul aux déserts d’Égypte, chaque carte promet d’offrir une expérience unique basée sur un environnement naturel.

Personnalisez vos armes, gadgets et véhicules au cours des combats pour faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous pourrez invoquer un chien robotique conçu pour le combat, utiliser un grappin ou enfiler votre propre combinaison ailée.

Enfin, vous pourrez choisir votre rôle sur le champ de bataille et former des escouades sur mesure grâce au nouveau système de spécialistes. Basé sur les quatre classes de Battlefield, les spécialistes ont une spécialité et un trait uniques, mais le reste de leur équipement est entièrement personnalisable. »