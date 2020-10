be quiet! Shadow Rock 3 White : le dissipateur CPU se pare de blanc

Un Shadow Rock 3 White pour ceux qui préfèrent le blanc au noir et qui sont prêts à payer un peu plus cher.

En février dernier, la marque allemande be quiet! a lancé son ventirad Shadow Rock 3, le successeur du Shadow Rock 2. Le voici désormais décliné en version blanche dans une itération sobrement intitulée Shadow Rock 3 White.

Hormis ce changement de coloris, les spécifications restent similaires. On est donc en présence d’un dissipateur CPU asymétrique capable de refroidir un processeur avec un TDP de 190W. L’appareil pèse toujours 716 grammes et embarque toujours cinq caloducs de 6 mm de diamètre ainsi qu’une turbine Shadow Wings 2 de 120 mm, qui elle, reste noire.

Un surcoût de 10 euros

Le revêtement blanc du réseau d’ailettes ne rend pas le ventilateur plus bruyante, avec un niveau sonore maximal mesuré à 24,4 dB(A). Pas d’impact non plus concernant la prise en charge des sockets, puisqu’on retrouve la plupart des sockets Intel (dont le LGA 1200) et AMD (sauf TR4 et sTRX4).

Malheureusement, comme souvent, ce changement d’esthétique s’accompagne d’une hausse des tarifs : ici, la facture augmente de 10 euros. Ainsi, s’il faut débourser 49,90 euros pour le Shadow Rock 3 standard, 59,90 euros sont exigés pour ce Shadow Rock 3 White.