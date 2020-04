BenQ lance le Zowie XL2546S, un 24,5 pouces avec dalle TN à 240 Hz

Une version améliorée du Zowie XL2546 grâce à la technologie DyAc+ et destinée aux joueurs exigeants.

BenQ dévoile son moniteur XL2546S. Il s’agit d’une mise à jour du Zowie XL2546 lancé en 2017. Il reprend donc le gros point fort de son aîné : un taux de rafraîchissement de 240 Hz. L’écran bénéficie également d’une version améliorée du DyAc, pour Dynamic Accuracy, baptisée DyAc+. Cette technologie intercale des images noires afin de réduire le flou de mouvement lorsque le nombre d’ips est élevé.

Autant dire que ce moniteur 24,5 pouces s’adresse principalement aux amateurs de FPS exigeants, convaincus par NVIDIA que jouer à 240 ips plutôt qu’à 60 permet d’améliorer son ratio.

BenQ présente un écran conçu pour les photographes, le SW321C

Limité à du 1080p

Pour le reste des spécifications, on retrouve une dalle TN en Full HD compatible AMD FreeSync. Elle offre une luminosité de 320 cd/m². Le rapport de contraste typique est de 1000:1. En ce qui concerne la connectique, ce XL2546S propose du DVI-DL, deux ports HDMI x2, un DisplayPort 1.2, du jack audio et trois ports USB. Son pied permet de le régler sur une hauteur de 140 mm, de l’incliner de -5 à 20° et de le faire pivoter de 45° de chaque côté. La firme n’a pas communiqué le tarif.