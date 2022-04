Cirrus Logic Inc. a annoncé aujourd’hui le chip de gravure le plus rapide du marché. Il permet l’écriture des CD-RW en x16 et la lecture des CD en x48.

Ce nouveau chip encodeur/décodeur permet une écriture aussi rapide et une lecture 50% plus rapide que les autres chips du marché. Plusieurs constructeurs l’ont déjà choisi. Il sera vendu 8$ (pour 25000 pièces) et sa production en masse est prévue pour le 2eme trimestre.