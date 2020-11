Biostar expose ses nouveaux SSD portables P500

Biostar lance une nouvelle série de SSD portables, la P500. Elle contient pour l’instant deux références : une de 512 Go et une de 1 To ; une variante 2 To arrivera prochainement. Les SSD au format 2280 M.2 utilisent le protocole NVMe et prennent place dans un boîtier en aluminium de 115 x 42 x 13 mm. Ils pèsent 100 grammes.

L’entreprise met en avant un système RGB innovant : les diodes s’éteignent automatiquement lorsque le SSD est incliné à 45 degrés ou plus, et se rallument lorsqu’il est posé à plat. Vous avez dit gadget ? Ce n’est pas l’avis de Biostar, pour qui cette conception permet de « renforcer la protection de l’appareil contre les décharges électrostatiques et la perte de données ».

1 000 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture

Ces SSD P500 se connectent via une interface USB 3.2 Gen2 Type-C ; cela permet donc d’atteindre théoriquement un débit de 10 Gbit/s. En matière de performances justement, Biostar indique une vitesse de lecture de 1 000 Mo/s et d’écriture de 900 Mo/s, à la fois pour le SSD de 1 To et celui de 512 Go. Les tarifs et la date de sortie restent inconnus.