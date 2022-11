Black Friday : dernier jour pour profiter de la Xbox Series S avec -23% de réduction chez la Fnac

Voir l’offre chez la Fnac

C’est le dernier jour du Black Friday ! Et pour l’occasion, la Fnac fait fort et vous propose une offre à ne surtout pas rater : la Xbox Series S blanche avec -23% de réduction.

Jusqu’à ce soir, vous pouvez ainsi vous procurer la console de jeu de 229,99€ au lieu de 299,99€. Et ce n’est pas tout ! La Fnac propose en prime une multitude de cadeaux :

10% de remise supplémentaire pour tout achat de la console avec un jeu (valable pour les adhérents Fnac).

La carte Fnac disponible pour 4,99€ au lieu de 14,99€ la 1ère année.

La Google Nest Hub 2 disponible pour 29,99€.

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille (au choix).

La Xbox Series S : une console 100% digitale à prix mini

La Xbox Series 2 n’est pas une console comme les autres : elle est 100% digitale. Cela signifie que vous ne pouvez pas y insérer des jeux sous forme de disque. Vous pouvez uniquement jouer à des jeux dématérialisés. Cette nouveauté lui permet d’être plus abordable que les autres consoles, mais aussi plus compacte.

En parallèle, elle ne déroge sur aucune prestation haut de gamme et vous permet de profiter d’une expérience de gaming exceptionnelle. Elle propose notamment la 4K HDR avec une résolution 1080p. Très dynamique, elle propose jusqu’à 120 images par seconde et peut donc vous permettre de jouer à de nombreux jeux en ligne comme Call of Duty, Rocket League, Fortnite, etc.

Sur sa fiche technique, on trouve également 512Go de stockage SSD et plusieurs technologies révolutionnaires. La Xbox Series S vous propose par exemple le Ray Tracing : c’est une technologie qui permet à la console de reconstituer le comportement réel de la lumière pour une expérience réaliste et immersive. La console propose aussi l’audio spatial 3D. Vous êtes ainsi au coeur de votre jeu.

Enfin, gros point fort de la Xbox Series S : elle est entièrement rétrocompatible. Vous pouvez donc jouer à tous vos anciens jeux Xbox sur cette console ! À vous la nostalgie des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale.