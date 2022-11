Black Friday Ivacy VPN : pour seulement 1€/mois offrez-vous l’intégralité des catalogues Netflix, Disney+…

Ivacy VPN vous permet d’accéder sans contrainte aux plates-formes de streaming dans le monde entier et de garantir votre anonymat sur le Web. A l’occasion du Black Friday le service bénéficie d’une réduction de 90% par rapport au tarif habituel.

Pour le Black Friday, Ivacy n’hésite pas à frapper fort avec une réduction de 90% sur son prix habituel. Ainsi, pour 60€ pour un abonnement valable 5 ans (soit 1€/mois) vous pouvez profiter de tous les avantages offerts par Ivacy VPN.

De plus, l’abonnement est valable pour 10 postes de votre choix et cela sur tous les OS possibles (Windows, Mac, Android iOS, linux, Xbox, PlayStation, Smart TV). Et bonus supplémentaire, vous bénéficiez d’un gestionnaire de mots de passe offert.

Accéder aux plates-formes de streaming sans restriction

Ivacy VPN vous permet de contourner toutes les restrictions géographiques imposées aux plates-formes de streaming que sont Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ pour ne citer qu’elles. Si vous souhaitez voir sans attendre des mois certains films américains ou des animes japonais, accéder à de grandes compétitions sportives étrangères, Ivacy VPN vous offre une solution simple et efficace.

Le service s’appuie sur un réseau de 5700 serveurs répartis dans 100 endroits différents. La garantie de ne souffrir d’aucune latence ni ralentissement pendant la diffusion de votre programme. Aucune restriction de bande passante n’est imposée.

Anonymat garanti

Mais Ivacy est également efficace pour assurer votre protection contre les malwares ou garantir les cybermenaces quand vous utilisez un réseau Wifi public par exemple.

Le service s’accompagne aussi d’une protection renforcée de vos données personnelles. Le service utilise des protocoles de sécurité avancés IPsec et IKEV et assure le cryptage de vos données de bout en bout à 256 bits (un grade militaire).

Aucune donnée n’est conservée (politique no log) évitant ainsi toute communication à des tiers de vos informations personnelles. Un support dédié pour le P2P est également fourni.

En cas de problème un chat accessible 24/24h et 7/7J par chat et par mail est disponible.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Ivacy.