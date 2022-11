Black Friday : jusqu’à -1600€ sur les PC Gamer MSI Titan GT77 et Raider GE77HX

Pour le Black Friday, MSI ne fait pas les choses à moitié et propose des réductions incroyables sur sa gamme de PC gamer. On a par exemple trouvé les PC Gamer MSI Titan GT77 et Raider GE77HX avec des réductions allant jusqu’à -1600€. On vous détaille les 2 offres ci-dessous.

En vous rendant chez MSI pendant le Black Friday, vous pouvez en effet profiter du PC MSI Raider GE77HX avec une réduction incroyable de 1600€ ! Le PC Gamer est ainsi disponible pour seulement 4099€ au lieu de 5699€. Une aubaine alors qu’il est rare de voir des ordinateurs de cette catégorie à prix réduit.

Avec son écran de 17,3” et sa fiche technique taillée pour le gaming de haut niveau, ce PC saura vous séduire ! Extrêmement performant, le Raider GE77HX est doté d’un processeur de 12ème génération Intel® Core™ i9-12900HX. Il est également équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080Ti. Il vous garantit ainsi les meilleures sessions de gaming possibles, et ce, avec tous les jeux, même les plus exigeants !

Ses performances ultimes sont de plus aidées par une intelligence artificielle à la pointe de la technologie pour un rendu vraiment immersif et une optimisation du système au top permettant une rapidité sans pareille. Les jeux vont vite et la qualité d’image reste malgré tout parfaite grâce notamment à la technologie MSI Overboost, qui permet de libérer toute la puissance du PC en combinant la puissance du GPU et du CPU jusqu’à 250 watts.

Et pour ses sessions de gaming sans fin, il propose un système de refroidissement révolutionnaire : la technologie Cooler Boost 5 qui assure un refroidissement parfait de la machine grâce à 2 ventilateurs et 7 caloducs. En prime, il dispose d’un pad thermique à changement de phase. C’est une nouvelle technologie qui permet d’éviter la cristallisation des conducteurs de chaleur pour encore plus de fiabilité.

Enfin, il propose une batterie d’une capacité de 99,9 Whr pour une autonomie la plus longue possible. Cette capacité de batterie est en effet la limite légale pour que votre PC puisse prendre l’avion. Sur sa fiche technique, on trouve également le rétroéclairage LED RGB Mystic Light, un système audio Dynaudio, deux woofers Duo Wave, la compatibilité avec la nouvelle norme WiFi 6E et une connectique complète.

Le Titan GT77-12U : des technologies innovantes et des performances extrêmes à prix réduit

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Pas de problème ! Pendant le Black Friday, MSI vous propose également le Titan GT77 12UHS-072FR avec une réduction de 1250€. Le PC Gamer est ainsi disponible pour seulement 5099€ au lieu de 6349€.

Clairement conçu pour le gaming, ce PC est un véritable condensé de technologies innovantes pour des performances poussées à l’extrême. Pour ce faire, il propose notamment un processeur Intel® Core™ i9 12900HX de 12ème génération avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080Ti. On note aussi la présence d’une barre de rétroéclairage LED Mystic personnalisable qui permet au PC d’être efficace, mais aussi de ne jamais passer inaperçu.

Grâce à son processeur armé de 8 coeurs Performances et 8 coeurs Efficience, il est parfaitement adapté pour le multi-tâche et pour les sessions gaming les plus exigeantes. Sur son écran de 17,3 pouces, le rendu graphique est excellent et vous offre une immersion incroyable dans tous vos contenus grâce à sa carte graphique, mais aussi à son système d’intelligence artificielle qui permet des performances encore plus rapides et une image plus vraie que nature.

Difficile de parler de ce PC sans citer également son clavier à switches mécaniques Cherry MX Ultra Low Profile qui permet une expérience de frappe précise et hors du commun. Aussi, il propose la technologie MSI Overboost qui libère toute la puissance de votre ordinateur portable.

Sur sa fiche technique, on trouve également la technologie Cooler Boost Titan avec 4 ventilateurs dédiés et 7 caloducs en cuivre pour un système de refroidissement au top ! Aussi, il propose une batterie de 99,9WHr pour une autonomie la plus longue possible tout en étant accepté dans les avions. Il est compatible avec le WiFi 6E et propose la technologie True Color pour améliorer les contrastes et permettre une image extrêmement détaillée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.