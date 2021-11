Black Friday : smartphones, tablettes… avalanche de promos chez Xiaomi

Xiaomi dispose de sa propre boutique sur le site d’AliExpress avec des codes promo applicables sur tous les produits pendant toute la période du Black Friday. De plus, aucun risque d’avoir à s’acquitter de frais de douane imprévus ou de devoir patienter des semaines avant de recevoir son produit, tous les produits proviennent de l’entrepôt français et intègrent une garantie de 2 ans.

Nous avons effectué pour vous une petite sélection de produits qui valent le détour mais nous vous invitons à explorer toute la boutique, ce ne sont pas les bonnes affaires qui manquent !

Tablette Mi Pad 5

La nouvelle tablette de Xiaomi possède de nombreux arguments pour jouer dans la cour des grands ! Que ce soit pour travailler ou regarder des séries, cela s’effectue dans les meilleures conditions grâce à l’écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz. Du côté des composants, rien à y redire puisqu’elle embarque un puissant processeur Snapdragon 860 accompagné de 6 Go de RAM, d’une batterie de 8720 mAh qui assure une confortable autonomie.

Smartphone M11 Lite 5G NE

Fin et ultra-léger (158g), le Mi 11 Lite 5G NE offre une prise en main particulièrement agréable et un design élégant avec un large choix de couleurs quel que soit votre style. Son écran de 6,55 pouces AMOLE offre une grande précision des images et assure une restitution des couleurs fidèle et un contraste exceptionnel. Et que ce soit pour la photo ou la vidéo vous serez bluffé par le résultat et profiterez à plein des technologies d’IA embarquées.

M11 Lite 5G N (8 Go RAM, 128 Go mémoire) à 301,91€ au lieu de 355,91 avec le code BFAE45

Smartphone POCO F3 5G

Ce F3 5G malgré un prix hyper accessible aligne les performances d’un grand notamment grâce à son processeur ultra puissant, le Snapdragon 870. L’écran Super Amoled de 6,67 pouces affiche des couleurs éclatantes et offre une incroyable fluidité grâce à un taux de rafraichissement de 120Hz… Ajoutons la compatibilité avec les réseaux 5G et la présence du WiFi 6, la vitesse est de mise !

Smartphone POCO X3 Pro

Malgré son prix hyper raisonnable, aucune activité, même le jeu vidéo, ne résistera au POCO X3 Pro grâce à la présence d’un des processeurs 4G les plus efficaces du moment. Son confortable écran de 6,67 pouces avec une dalle IPS et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz vous permettra aussi bien de surfer que de regarder des vidéos sans avec une très belle image.

Smartphone Redmi 9A

Si vous cherchez un smartphone avec un prix très abordable et une autonomie record, le Redmi 9A est fait pour vous. En effet, avec sa batterie de 5000 mAh vous devriez tenir 2 jours sans avoir à recharger si vous profitez à fond de son grand écran immersif de 6,53 pouces HD+.

Redmi 9A (2 Go RAM, 32 Go mémoire) à 70,75€ au lieu de 81,75€ avec le code BFAE11

Mais Xiaomi c’est aussi de nombreux équipements qui permettent de rendre votre maison plus intelligente, des bracelets et des montres d’activité et bien sûr de nombreux modèles de smartphones, quel que soit votre budget. Dans l’intégralité de la boutique vous pouvez utiliser les codes fournis ci-dessous qui vous permettront de bénéficier de remises immédiates sur toute la boutique pendant le Black Friday.