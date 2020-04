Bleujour propose un PC cubique de 12 cm entièrement passif

Il y a quelques semaines, la société française Bleujour dévoilait des NUC Intel entièrement passifs dans une série nommée METAu. Le catalogue de la firme comprend une autre machine entière passive, le KUBB Fanless, récemment mis à jour. Celle-ci prend la forme d’un boîtier cubique de 12 cm pesant 2,7 kg, disponible en trois finitions : bleue, noire ou métallique. Elle embarque un CPU Intel Core i3, i5 ou i7 de 8e génération (Coffee Lake) avec un TDP de 28W (deux ou quatre cœurs avec iGPU Intel Iris Plus Graphics 655).

Le KUBB Fanless s’arme de 8 Go de sDDR4-2400 par défaut, mais il est possible de monter jusqu’à 32 Go. Pour le stockage, on retrouve un SSD M.2 PCIe NVMe, dont l’entreprise ne précise toutefois pas la capacité.

Thunderbolt 3 et Bluetooth 5.0

La connectique se compose de trois ports USB 3.1 (dont un pour la charge), d’un USB 3.1 Type-C Thunderbolt 3 (40 Gbit/s), d’une sortie HDMI 2.0a et de l’audio Jack. Pour la partie réseau, le PC offre un port GbE, du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 5.0. Bleujour livre ce KUBB Fanless avec Windows 10 Pro 64 bits préinstallé et octroie une garantie de 3 ans. Les tarifs débutent à 795 euros.