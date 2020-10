Bon plan Amazon Prime Day : iPad Air 64 Go à 458,99 €

Profitez d’une promotion de près de 110 € sur les iPad Air 3 64 Go Wi-Fi argent et gris sidéral.

Habituellement à 567 €, ce modèle sorti en 2019 est équipé d’un écran Rétina 10,5 pouces, du Bluetooth 5.0 et est compatible avec l’Apple Pencil. Avec 456 grammes sur la balance, 4 Go de RAM et 10 heures d’autonomie, il constitue un excellent compagnon tout au long de la journée. À moins de 460 €, cette tête d’affiche du segment se révèle être une véritable affaire.

Cette offre est valable pour les coloris argent et gris sidéral, uniquement en 64 Go Wi-Fi. Pas de réduction en revanche pour les versions or, 256 Go ou 4G.

Un iPad Air 3 à l’excellent rapport qualité/prix, en amont de l’imminente mise à jour

Pour être complet et transparent, cette promotion correspond peu ou prou à un déstockage des dernières unités disponibles de cette génération. Elle est en effet appelée à disparaître au profit d’un iPad Air 4 dès ce mois d’octobre … dont le tarif dans cette variante de 64 Go Wi-Fi sera de 669 €. La différence entre cette 7e et 8e génération ? En premier lieu l’écran : l’iPad Air 4 épousera une diagonale de 10,9 pouces, avec une définition de 2360 x 1640 pixels (contre 2224 x 1668 pixels pour l’édition sujette à une promotion aujourd’hui).

Autre différence : on retrouvera dans l’iPad Air 4 un CPU A14 Bionic (contre A12 Bionic pour le modèle de 2019, celui qui équipe aussi l’iPhone XS et XR), gravé en 5 nm et pour lequel Apple avance des performances “40% supérieures”. En revanche, pas d’annonce particulière quant à l’autonomie de ce nouveau modèle – avec un écran légèrement plus large, il ne serait pas étonnant qu’elle ne connaisse pas forcément un regain important, au contraire.

Si vous privilégiez l’ergonomie et le bon rapport qualité/prix, pour un modèle qui a d’ores et déjà considérablement fait ses preuves, n’hésitez pas : l’iPad Air 64 Go à moins de 460 € reste une aubaine, si vous n’êtes pas déjà équipé.