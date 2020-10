Bon plan Amazon Prime Day : Microsoft Surface Pro 7 à 769 €

Amazon propose le PC hybride de Microsoft au prix de 769 €, au lieu du prix conseillé de 1069 €. Une belle promotion de 300 € pour laquelle vous aurez une Surface Pro 7 de 12,3’’, équipée d’un Intel Core i5 3470 (4 cœurs) de 10e génération, 8 Go de RAM LPDDR4X et un SSD ATA-300 de 128 Go. Niveau connectique, on trouve un port USB-A, un USB-C et un connecteur de carte SD. Le tout tournant sous Windows 10 Home.

Une tablette professionnelle et polyvalente, à 300 € de réduction

Si cette configuration se montrera confortable, il faudra néanmoins faire avec les 128 Go d’espace de stockage. Il faudra également ajouter de sa poche le clavier et/ou le stylet non fourni, pour ceux qui le souhaitent.

L’offre est uniquement valable pour cette configuration, et pour le coloris Platine.

Coté affichage, cette Surface propose un écran de 12,3“ au format 2:3 d’une définition de 2736×1824 pixels, soit environ 3K. La Surface Pro 7 peut aussi bien s’utiliser en mode tablette, avec les avantages de mobilité que cela comporte, ou bien en mode PC dans quel cas elle s’avéra être une véritable alliée de productivité. Pour ce qui est de l’autonomie, il faut compter sur environ dix heures. Enfin, les Surface Pro 7 tourne sous une version complète de Windows 10 Home, donc aucune restriction de ce côté-là.