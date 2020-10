Bon plan Amazon Prime Day : notre sélection des meilleurs moniteurs PC

Pendants ces deux jours de promotions, on peut trouver deux petites offres pour des moniteurs 1080p. Le premier est un écran HP avec 23% de réduction. Le HP 24w de 23,8 pouces voit son prix passer de 129 € à 99 € – soit trente euros de réduction pour cet écran bureautique à la dalle IPS de 60 Hz offrant un temps de réponse de 5 ms. Il présente une finition Noir Onyx, un support inclinable, des ports VESA, une entrée HDMI et VGA ainsi qu’une consommation de 20W. La fiche nous indique qu’il est également équipé d’un antireflet.

Le second écran est un Samsung incurvé de 27 pouces avec 25% de réduction. Également d’une définition de 1920×1080, il est équipé d’une dalle VA de 60 Hz et profite d’un temps de latence de 4 ms. En revanche, cet écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync, de quoi se faire plaisir en jeu sans se ruiner. Il a également une compatibilité VESA, un pied inclinable et une entrée HDMI et VGA. Avec cette promotion, il voit son prix passer de 199,90 € à 149 €.