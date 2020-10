Bon plan Amazon Prime : réduction sur des barrettes de RAM DDR4 Crucial pour PC portable

Upgradez votre PC portable avec ces lots de barrettes de 8 Go et 32 Go.

Dans ces Prime Day, on trouve des lots de barettes de RAM Crucial à destination des PC portables. Ces lots de barrettes offrent de légère réduction de prix de 15% et 25% environ. Le premier modèle est une barrette seule, de 8Go. Elle présente une fréquence de 2400 MHz (PC4-19200), une tension de 1,2V, une latence de 17 CAS et est garantie à vie.

La deuxième offre concerne une paire de barrette d’un total de 32 Go (16 Go x2). Elles ont une fréquence de 2666 MHz (PC4-21300), une tension de 1,2V, une latence de 19 CAS et une garantie de 2 ans.