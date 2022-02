Bon plan Fnac : 50€ de réduction sur un pack Gaming 4 en 1 Corsair

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d’une réduction exceptionnelle de 50€ sur un pack Corsair avec un clavier, une souris, un casque et un tapis de souris. De quoi profiter de tous vos jeux vidéo à prix mini.

Vous cherchez des accessoires gaming à prix cassé ? Nous avons trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins : un pack Gaming 4 en 1 Corsair avec 50€ de réduction ! Pour 119,99€ au lieu de 169,99€, ce pack contient :

Un clavier K55 RGB Pro

Une souris Harpoon RGB Pro

Un Casque HS50 Pro Stéréo

Un tapis de souris noir

Les détails du Pack 4 en 1 Corsair

Grâce à ce pack à moins de 120€, vous pouvez profiter d’une expérience complète et immersive grâce à des équipements de qualité supérieure et une conception de pointe signée Corsair.

Le clavier Gaming K55 RGB Pro propose le rétroéclairage RGB dynamique sur 5 zones, la résistance à la poussière et aux éclaboussure (certification IP42), 6 touches de macro dédiées, des touches de volume et médias dédiées et un repose-poignet amovible.

Le casque Gaming HS50 Pro Stéréo est doté d’écouteurs en peluche avec une mousse à mémoire de forme et une qualité d’assemblage premium, des transducteurs audio premium 50mm réglés avec une grande précision, une commande de volume supra-aural et un microphone unidirectionnel antibruit.

La souris Gaming Harpoon RGB Pro ne pèse que 85 grammes. Elle propose un design profilé ergonomique avec un capteur optique de 12 000 DPI, 6 boutons programmables et une configuration plug-and-play.

Enfin, le pack Corsair propose également un tapis de souris tissé pour un pointage très précis. Il est optimisé pour les souris gaming HD et est équipé d’une base en caoutchouc antidérapante. Il mesure 350mm x 260mm.

Grâce à ce pack, vous profitez en une seule commande de tous les accessoires Gaming nécessaires pour vos sessions de jeu. Vous uniformisez également vos équipement pour des réglages d’une précision exceptionnelle.

Précisons qu’en prime, si vous achetez dès maintenant ce pack chez la Fnac, vous profitez de :

-30% sur le pass Xbox Game Pass PC.

10€ offerts dès 50€ d’achat avec le code CUPIDON.

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium.

Pour encore plus de bons plans sur le Gaming, rendez-vous sur notre article dédié aux accessoires Gaming à prix mini chez la Fnac et Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.