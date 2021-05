Cartes mères Z590 et B560 : MSI lance une offre promotionnelle, jusqu’à 65 euros remboursés

À l’instar d’autres fabricants, MSI a lancé plusieurs cartes mères sur chipsets Z590 et B560 au cours des dernières semaines. Ces modèles se destinent à accueillir un processeur de la gamme Rocket Lake-S d’Intel. Pour tenter de convaincre certains indécis à upgrader leur configuration, le fabricant lance une promotion pour ses cartes mères Z590 et B560 avec à la clef, jusqu’à 65 euros remboursés.

Ce montant concerne un pack duo carte mère et un watercooling MSI. Dans le cas d’un pack carte mère et processeur Intel, le remboursement maximal s’élève à 55 euros ; il est apparemment de 40 euros pour une carte mère seule. MSI a donné en exemple quelques packs éligibles ci-dessous. La période de promotion s’étend du 3 mai 2021 au 31 mai 2021. MSI précise : « Après avoir effectué un achat éligible, et observé une période de 14 jours, les participants peuvent se rendre sur le site web de la promotion pour procéder à la demande de remboursement ». Pour l’instant, l’offre est valable chez trois partenaires : LDLC, Top Achat et Materiel.net.

MSI présente ses PC desktop avec processeurs Rocket Lake-S

De 20 à 65 euros

Comme promis, voici quelques packs éligibles.

Références Achat seul Avec le MPG CORELIQUID K240 Avec le MPG CORELIQUID K360 Avec le MAG CORELIQUID 240R Avec le MAG CORELIQUID 360R MAG B560 TOMAHAWK WIFI 20 € 45 € 45 € 35 € 35 € MEG Z590 GODLIKE 40 € 65 € 65 € 55 € 55 € MEG Z590I UNIFY 40 € 65 € 65 € 55 € 55 €

Références i9-10850K i5-10600K i9-11900KF / i9-11900K / i9-11900 / i7-11700KF / i7-11700K / i7-11700 i5-11600KF / i5-11600K / i5-11600 i5-11500 / i5-11400F / i5-11400 MEG Z590 ACE 50 € 45 € 55 € 50 € 45 € MAG Z590 TORPEDO 40 € 35 € 45 € 40 € 35 € MAG B560 TOMAHAWK WIFI 30 € 25 € 35 € 30 € 25 €

Source : MSI