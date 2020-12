Casque Gaming HyperX Cloud Alpha : 69,99€ seulement à la Fnac

Du 4 au 6 Décembre, la Fnac propose une réduction de 30% sur son casque Gaming, le HyperX Cloud Alpha. Ce casque se distingue tout particulièrement par la qualité du son proposé. En effet, il délivre un son d’une grande clarté et une distorsion réduite au minimum. C’est la séparation entre les fréquences basses et les médiums/aigus qui permet d’obtenir ce son si précis et homogène que les joueurs apprécieront.

Autre élément fondamental lorsque l’on se lance dans de longues séances de jeu : le confort. Et le casque HyperX Cloud Alpha se distingue tout particulièrement sur ce point.

Pour habiller son casque, HyperX a fait appel à un cuir particulièrement souple et doux au toucher. Il a revu à la hausse l’épaisseur des rembourrages en mousse à mémoire de forme. Ajoutons à cela un arceau largement extensible qui lui permette de s’adapter à toutes les têtes. Ainsi que ce soit au niveau du crâne ou des oreilles, le confort est optimal !

La solidité du produit est, elle, assurée par le cadre en aluminium. Un souci de qualité que l’on retrouve dans le câble tressé, amovible de 1,30 m qui se termine par un mini-jack 4 points.

Ce dernier peut être utilisé aussi bien avec une console de jeu ou, via le connecteur audio intégré à la manette, avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le casque HyperX Cloud Alpha est d’ailleurs certifié par TeamSpeak et Discord, et compatible avec Skype™, Ventrilo, Mumble et les autres programmes de VOIP.

Les commandes en ligne sont placées sur le côté droit du câble tressé amovible, ce qui permet d’accéder très facilement aux réglages du volume et la coupure rapide du micro.

Le microphone amovible à réduction de bruit est placé au bout d’une perche qui offre une excellente tenue et se place facilement devant la bouche.

Autant de qualités qui font de cette promotion, une offre à ne pas rater !

Cet article est une publication sponsorisée par HyperX.