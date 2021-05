CDKDeals : Windows 10 à 12€ et Office 2016 à 20€

Pour profiter de l’été qui arrive, le site de vente de logiciel CDKDeals vous propose une nouvelle salve de réductions sur ses produits Microsoft. Avec le code TS30, vous pouvez notamment profiter de 30% de réduction sur les offres suivantes :

Les licences vendues par CDKDeals sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet ». Et ce, conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

CDKDeals comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CDKDeals.