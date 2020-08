Cererbras tease son Wafer Scale Engine V2 : 850 000 cœurs et 2,6 billions de transistors

D’une taille comparable à celle d’un PC portable, il est presque 56 fois plus imposant que le plus gros GPU du monde.

Il y a un an, Cerebras dévoilait un énorme processeur, le Wafer Scale Engine (WSE). D’une surface de 46 225 mm², il accueille 400 000 cœurs et 1,2 billion de transistors. L’engin, gravé en 16 nm par TSMC, offre une bande passante mémoire de 9 Po/s. À l’occasion du Hot Chips 2020, Cerebras a teasé son successeur. Ce Wafer Scale Engine de deuxième génération s’annonce encore plus monstrueux.

En effet, selon la firme, sur une même surface, celui-ci embarque 850 000 cœurs et 2,6 billions de transistors. Une augmentation rendue possible grâce au passage à la gravure en 7 nm de TSMC.

Une interface de connexion à 100 Pbit/s

À titre de comparaison, le GPU A100 de NVIDIA a une surface de 826 mm² et embarque 54,2 milliards de transistors. Comme vous le constatez ci-dessous, le WSE est presque aussi gros qu’un PC portable.

Pour proposer une puce aussi imposante, Cerebras relie différents dies sur un seul wafer en les interconnectant grâce à une interface de communication. Sur le WSE V1, cette interface offre une bande passante de 100 Pbit/s. On devrait connaître les spécifications exactes du WSE V2 dans les prochaines semaines.

Source : Tom’s Hardware US