CES 2021 : Lisa Su s’exprimera le 12 janvier à 17h

Les APU Ryzen 5000 et les Radeon RX 6700 et RX 6700 XT officialisés ?

Le CES 2021 se déroulera du 11 au 14 janvier, sous une forme entièrement numérique. Dans ce cadre, la PDG d’AMD, Lisa Su, récemment couronnée du prix Robert N. Noyce par la Semiconductor Industry Association, tiendra un discours le mardi 12 janvier de 17h à 18h heure de Paris.

L’objet de cette présentation : « Lisa Su, présidente et directrice générale d’AMD, prononcera une allocution lors du CES 2021, dans laquelle elle présentera la vision d’AMD pour l’avenir de la recherche, de l’éducation, du travail, du divertissement et des jeux, dont un portefeuille de solutions de calcul haute performance et graphiques ».

Ryzen 5000, cartes graphiques RX 6000, APU Lucienne et Cezanne

La PDG d’AMD pourrait faire des annonces concernant plusieurs produits destinés au grand public. Il n’est pas exclu qu’elle révèle de nouvelles puces dans la gamme de processeurs desktop Ryzen 5000. Celles-ci viendraient s’ajouter aux Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X. Nous pouvons surtout parier sur l’officialisation des APU Ryzen 5000 pour ordinateurs portables, avec les familles Lucienne et Cezanne ; selon les données à notre disposition, cette série mélangerait des puces sous architecture CPU Zen 2 (Lucienne) et Zen 3 (Cezanne).

Par ailleurs, l’arrivée de cartes graphiques RDNA2 en milieu de gamme est très probable, notamment afin de contrer la toute récente RTX 3060 Ti de NVIDIA. Naturellement, les Radeon RX 6700 et RX 6700 XT apparaissent comme les candidates les plus sérieuses.