Cinq minutes de gameplay pour Rainbow Six Parasite

Bien qu’il soit en développement depuis plusieurs mois, Rainbow Six Parasite, anciennement Rainbow Six Quarantine, ne se montre que rarement au grand jour. La chaîne YouTube DBL online a publié un vidéo de gameplay de 5 minutes.

Si vous êtes curieux de ce jeu, ne tardez pas trop à regarder cette séquence. Ubisoft n’avait pas mis longtemps à faire retirer un précédent leak ; il est probable que le studio face subir le même sort à cet extrait.

Un FPS coopératif à 3 joueurs

Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite est un FPS tactique en coop à trois joueurs. Développé par Ubisoft Montréal, il s’inspire de l’événement Outbreak de Rainbow Six Siege.

La page du jeu précise : « Les Agents de l’équipe Rainbow affronteront une toute nouvelle race mutante de parasites extraterrestres. Infectant leurs hôtes humains et leur environnement, ce tout nouvel ennemi est plus mortel et dangereux qu’aucun autre. Préparez-vous à vous plonger dans des missions intenses, exigeantes, et totalement imprévisibles, qui vous demanderont de tout risquer aux côtés de votre escouade à chaque fois que vous entrerez en quarantaine ».

Il n’y a pas encore de date de sortie précise, mais cet opus devrait débarquer dans le courant de l’année.