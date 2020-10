Clap de fin pour les cartes RX 5700 custom

AMD aurait cessé d’approvisionner ses partenaires AIB en GPU pour l’élaboration de cartes RX 5700. La production de puces pour RX 5700 et RX 5700 XT de référence était déjà stoppée depuis plusieurs mois ; c’est donc désormais à celles destinées aux modèles custom de subir le même sort.

Pour mémoire, les RX 5700 et RX 5700 XT sont disponibles depuis l’été dernier. Basées sur l’architecture GPU RDNA, elles bénéficient d’une gravure en 7 nm par TSMC.

Les présumées spécifications des RX 6900 XT, RX 6800XT, RX 6700 XT en fuite

Les RX 6000 le mois prochain ?

Cette décision est logique, puisqu’AMD prépare maintenant l’arrivée de ses cartes RX 6000. La firme les présentera le 28 octobre prochain. Sous architecture GPU RDNA 2, cette série 6000, toujours en 7 nm, apportera notamment du ray tracing matériel. Pour le moment, on a eu des informations au sujet de trois GPU : Navi 21, Navi 22, Navi 23 ; ces derniers répondant respectivement aux noms de code Sienna Cichlid, Navy Flounder et Dimgrey Cavefish. Selon certains observateurs, les premières RX 6000 arriveraient dès le 15 novembre prochain.

Si cette date demande confirmation, ce passage au statut EOL (End Of Life) peut être considéré comme un nouvel indice du lancement imminent des RX 6000 ; en effet, chez NVIDIA, on a arrêté la production de plusieurs cartes Turing (RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super et RTX 2070 Super) en août dernier, soit quelques semaines avant la sorties des cartes Ampere RTX 3000.

Source : Cowcotland