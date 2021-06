Colorful ouvre un GPU History Museum

Colorful va ouvrir un musée qui met à l’honneur l’un des composants phares de nos PC : les cartes graphiques. Imaginé en partenariat avec NVIDIA, il s’appelle GPU History Museum et prend place en Chine, à Shenzhen. L’entreprise n’a pas dévoilé de date d’ouverture précise mais promet qu’il ouvrira bientôt ses portes. En attendant, Colorful a partagé plusieurs photographies, disponibles ci-dessous, qui mettent en avant certaines pièces de la collection.

Ce musée retrace l’histoire des cartes graphiques à partir des années 1980 à nos jours : des premières cartes Voodoo aux Geforce, dont la GeForce 256, lancée en 1999 et qualifiée à l’époque par NVIDIA de premier GPU au monde, en passant par les cartes graphiques ATI telles que la Rage Fury MAXX, « la première carte graphique à double puce d’ATI qui possède deux puces Rage 128 Pro et utilise la technologie SLI pour doubler les performances de la carte graphique ». Il présente également des pièces signées IBM, 3Dlabs, Intel, S3, Trident, 3Dfx…

Pas exclusivement consacré aux cartes graphiques

Le musée ne se limite pas aux cartes graphiques. Il explore aussi d’autres secteurs, notamment le développement de l’eSport en Chine. De plus, pour les visiteurs qui ne seraient pas intéressées par ce qu’ils peuvent considérer comme des antiquités, Colorful a installé quelques engins dernier cri ; par exemple, un simulateur de course muni de 3 écrans 8K ou des plateformes de réalité virtuelle. Enfin, Colorful met également en avant ses gammes de cartes graphiques iGame et Kudan. D’ailleurs, selon le communiqué de presse, « la pièce phare du musée est un modèle KUDAN démonté, composé de près de 200 éléments présentant une technologie de pointe ».

