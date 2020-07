Comet Lake-S : Intel prépare deux nouveaux Celeron dopés en mémoire cache L3

L’entreprise va bientôt étoffer l’entrée de gamme avec les G5925 et G5905.

Apparemment, Intel souhaite agrandir sa famille de processeurs Comet Lake-S. Outre le Core i9-10850K, il est maintenant question de deux puces Celeron. Des processeurs qui ne sont certes pas dans le haut du panier en matière de performance, mais qui reste de très bons choix pour des machines d’entrée de gamme. Les deux nouveaux arrivants seront les Celeron G5925 et G5905.

Pour l’instant, il y a trois références Celeron dans la série Comet Lake-S : Celeron G5920, G5900 et G5900T. Comme l’a découvert momomo_us, le revendeur LambdaTek vient toutefois de lister les Celeron G5925 et G5905.

Fréquence de base rehaussée de 100 MHz

Ils embarquent toujours deux cœurs, sont dépourvus d’Hyper Threading et ont, comme les G5920 et G5900, un TDP de 58W. En revanche, ces G5925 et G5905 offrent une fréquence de base 100 MHz supérieure à leur homologue respectif. Surtout, Intel les a gonflés en cache L3 : ils passent à 4 Mo, une quantité de mémoire normalement réservée aux Pentium, au lieu de 2 Mo.

En ce qui concerne les tarifs, LambdaTek propose le Celeron G5925 à 51,75 £ et le G5905 à 42,53 £ hors TVA. À titre comparatif, le site vend le Celeron G5920 à 49,13 £ et le Celeron G5900 à 40,31 £. Aucune date de lancement n’est pour l’instant indiquée.