Company of Heroes 3 offert pour l’achat d’un Ryzen 5000

Le bundle UNCHARTED : Legacy of Thieve Collection concernant les Ryzen 5000 n’est plus en cours depuis quelques jours. AMD en propose un nouveau, avec cette fois Company of Heroes 3 en vedette. Depuis hier et jusqu’au 1er avril prochain, l’achat d’un Ryzen 5000 auprès des partenaires participants octroie un code qui permet d’obtenir l’opus à venir de la franchise de Relic Entertainment.

Les processeurs Ryzen 5000 éligibles sont : Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600 et Ryzen 5 5500. Les Ryzen 7000 ne sont pas inclus dans ce bundle donc. La date limite pour réclamer le code est fixée au 6 mai 2023. Le site d’AMD ne renvoie vers aucun partenaire français pour le moment. L’offre serait valable chez CDiscount, GrosBill, le Groupe LDLC et Rue du Commerce, selon nos confrères de Cowcotland. Enfin, précisons qu’un bundle Raise The Game est toujours d’actualité pour les Radeon RX 6000.

© AMD

Sortie le 23 février

Company of Heroes 3 est le troisième opus de la franchise phare de stratégie en temps réel de Relic Entertainment. Le jeu devait initialement sortir en novembre dernier, mais sa parution a été reportée au 23 février 2023. Nous avons consacré plusieurs actus à ce titre ; vous pouvez vous y référer pour admirer son système de destruction des bâtiments ou vous assurer de son authenticité historique.

Company of Heroes 3 abandonnera les fronts d’Europe de l’ouest et d’Europe de l’est exploités par Company of Heroes 2 pour se concentrer sur ceux du pourtour de la Méditerranée. La page Steam du jeu avertit : “Plus impressionnant que jamais, Company of Heroes 3 associe un combat haletant à des choix stratégiques encore plus complexes dans un sublime théâtre d’opérations méditerranéen.​ Dans Company of Heroes 3, chaque bataille a une histoire… Alors, quelle sera la vôtre ?”. Le jeu est en précommande sur la plateforme au prix de 59,99 euros.

Les configurations minimales et recommandées n’ont pas bougé depuis juillet. Pour partir au front, l’attirail du troufion démuni comprend un processeur Intel Core de 6e génération (série 6000, Skylake) ou équivalent AMD Ryzen, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950 ou AMD Radeon R9 370 et 8 Go de RAM.

© Steam

