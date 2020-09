Concours Nvidia : tentez de gagner une RTX 3080

Du 1er au 17 septembre, Nvidia vous propose de vous connecter aux réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) et de répondre et commenter les publications. Guettez les nouveaux posts et réagissez avec le hashtag #UltimatePlay. Chaque participation vous donne une chance et … vous n’êtes pas limité dans le nombre de messages que vous pouvez envoyer.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Nvidia, à la section Ultimate Play.

Un autre concours pour remporter une GeForce RTX 3090

En parallèle, TopAchat propose également jusqu’au 15 septembre un concours pour gagner une RTX 3090. Pour y participer, il vous suffit de vous connecter à Twitter, de suivre le compte de TopAchat et de retweeter le message.