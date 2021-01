Cooler Master a élaboré un imposant ventirad MasterAir MA624 Stealth

Équipé de trois ventilateurs, deux de 140 mm et un de 120 mm.

Cooler Master lance un dissipateur CPU plutôt massif, le MasterAir MA624 Stealth. Le mastodonte de type double tour mesure 144,9 x 153,2 x 160 mm et embarque trois turbines, deux de 140 mm, une de 120 mm.

Les turbines assurent la ventilation au sein d’un réseau d’ailettes en aluminium traversées par 6 caloducs. Les deux ventilateurs SickleFlow de 140 mm ont une vitesse de rotation comprise entre 650 et 1 400 tr/min. Le volume sonore varie de 10 à 27 dBA, tandis que le débit d’air atteint 67 CFM et la pression statique, 2,25 mm H2O.

MTBF de 160 000 heures pour les trois turbines

Plus véloce, la turbine de 120 mm mouline entre 650 et 1 800 tr/min. Elle offre un débit d’air de 62 CFM et une pression statique de 2,5 mm H2O. Le volume sonore va de 8 à 27 dBA. Cooler Master renseigne un MTBF de 160 000 heures pour les trois ventilateurs.

Au sujet des sockets compatibles, ce sont les LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 /1200 / 1366 / 1156/ 1155 / 115 1/ 1150 du côté d’Intel, AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 du côté d’AMD.

Le TDP maximal du processeur pris en charge n’est malheureusement pas renseigné. Pour l’instant, ce MasterAir MA624 Stealth n’est disponible qu’à Hong Kong à un tarif d’environ 100 dollars. Il apparait sur le site de Cooler Master mais n’a pas encore sa page officielle. Gageons que la société profite du CES 2021 pour l’officialiser dans nos contrées.