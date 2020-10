Cooler Master dégaine la MM720, une souris ultra légère de seulement 49 grammes

Elle reprend le design des Xornet et Spawn mais avec une coque alvéolée.

Cooler Master présente une nouvelle souris, la MM720 Gaming Mouse. Celle-ci est encore plus légère que la MM711, avec un poids de seulement 49 grammes. Elle reprend la forme des anciennes souris Xornet et Spawn. Mais comme souvent, une structure alvéolée lui accorde sa gracilité ; cela n’empêche pas la souris d’être certifiée IP58 grâce à des composants internes recouverts d’un matériau résistant à la poussière et à l’eau.

Cette MM720 mesure 105,42 x 76.52 x 37,35 mm. Gigabyte l’a dotée d’un capteur PixArt PMW3389. Celui-ci encaisse une accélération maximale de 50 G et permet un réglage des dpi sur sept niveaux : 400, 800, 1 200, 1 600, 3 200, 6 400, 16 000. La vitesse maximale est de 400 ips.

Noir ou blanc, brillant ou mate

Munie de six boutons, cette MM720 est un modèle filaire ; la longueur du câble est de 1,8 mètre. Elle hérite de patins PTFE et de deux zones RGB (molette et au niveau du logo).

Elle se décline en deux coloris, blanc ou noir, et en deux finitions, mate ou brillant ; il y a donc quatre modèles en tout.

Lancement prévu le 27 octobre prochain à un tarif de 49,99 dollars. Notez que l’entreprise vendra les 30 000 premières unités avec un ruban adhésif Mice Grip dans l’emballage ; il se négociera 9,99 dollars l’unité ensuite.