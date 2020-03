Coronavirus : le marché des cartes mères et des GPU se porte mal

La pandémie de Covid-19 concerne désormais plus de 130 pays et a de lourdes conséquences sur l’économie mondiale. Les Bourses et les cryptomonnaies plongent et beaucoup d’entreprises sont maintenant fermées. Les citoyens des pays touchés, dont certains subissent le confinement, priorisent logiquement leurs achats en se tournant vers les produits de première nécessité. Forcément, le marché des composants informatiques en pâtit.

Selon le DigiTimes, la demande en Chine pour les cartes mères et les GPU s’est effondrée de 30 à 50 % par rapport à l’année dernière. Les choses ne devraient pas s’arranger avant juillet, au plus tôt.

Une reprise plus timide que prévue au troisième trimestre ?

Si les observateurs du marché tablaient sur une augmentation saisonnière de la demande au troisième trimestre 2020, celle-ci semble désormais très compromise. Le journal indique qu’Intel, AMD ou encore NVIDIA n’atteindront pas leurs objectifs de vente sur cette période. Cette ambiance morose explique sans doute pourquoi Jensen Huang a préféré retarder les annonces de la GTC au sujet des GPU Ampere.