Corsair lance deux souris sans fil avec 9 zones RGB, la Dark Core RGB Pro et sa variante SE

Après avoir fait passer sa souris Scimitar RGB en mode Elite, Corsair met à jour un autre des ses modèles, la souris sans fil Dark Core. Les nouvelles itérations s’appellent Dark Core RGB Pro et Dark Core RGB Pro SE. Elles partagent les mêmes caractéristiques techniques à deux exceptions près : la seconde bénéficie de la charge par induction. De là découle la deuxième différence, à savoir un poids un peu plus élevé : 142 grammes contre 133 grammes pour sa petite sœur.

Hormis cela, les deux souris mesurent 127 x 89 x 43 mm et embarquent un capteur Pixart PAW3392 avec une sensibilité de 18 000 DPI. Le taux de rapport peut se régler à 1000 ou 2000 Hz.

Neuf zones RGB

Ces Dark Core RGB Pro et Dark Core RGB Pro SE sont munies de 8 boutons programmes. Elles s’arment de switches Omron pouvant atteindre 50 millions de clics. Corsair mentionne une autonomie de 50 heures et livre ses deux produits avec un câble USB de 1,8 m. Niveau RGB, les deux souris profitent de neuf zones d’éclairage. Il est bien entendu possible de les configurer grâce au logiciel Corsair iCue, lequel est d’ailleurs maintenant disponible sur macOS en plus de prendre en charge les cartes mères Asus Aura Sync.

Enfin, les deux souris bénéficient d’une garantie de deux ans. La Dark Core RGB Pro coûte 99,99 euros. Quant à la Dark Core RGB Pro SE son prix est de 109,99 euros.