Corsair présente son SSD M.2 MP400, en PCIe 3.0

Décliné dans des capacités de 1, 2, 4 et 8 To.

Corsair dégaine un nouveau SSD NVMe M.2 2280, le Corsair MP400 ; pas de PCIe 4.0 en revanche, il se limite à du PCIe 3.0 x4. Il est disponible en quatre versions : 1, 2, 4 et 8 To.

Cette référence cible l’entrée de gamme. Elle embarque de la mémoire flash 3D NAND QLC. Les vitesses de lecture / écriture séquentielles maximales atteignent 3 460 Mo/s et 3 000 Mo/s.

Garantie de 5 ans

Le tableau ci-dessous rassemble les différentes caractéristiques et les prix. Ils vont de 140 euros pour la version 1 To à 1 465 euros pour celle de 8 To.

Capacités Vitesse de lecture séquentielle Vitesse d’écriture séquentielle Vitesse de lecture aléatoire Vitesse d’écriture aléatoire Endurance Prix 1 To 3 480 Mo/s 1 880 Mo/s 470 000 IOPS 190 000 IOPS 200 TBW 139,99 euros 2 To 3 480 Mo/s 3 000 Mo/s 560 000 IOPS 380 000 IOPS 400 TBW 284,99 euros 4 To 3 480 Mo/s 3 000 Mo/s 710 000 IOPS 610 000 IOPS 800 TBW 649,99 euros 8 To 3 480 Mo/s 3 000 Mo/s 710 000 IOPS 610 000 IOPS 1 600 TBW 1 464,99 euros

Ce SSD MP400 est disponible dès à présent chez les revendeurs. Corsair octroie une garantie de cinq ans.