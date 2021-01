Corsair propose des SSD MP600 Core et MP600 Pro Hydro X

Outre le SSD MP600 Pro aperçu en début de semaine, Corsair propose deux autres références MP600, les MP600 Core et MP600 Pro Hydro X. Comme son nom l’indique, le second est une variante du MP600 Pro munie d’un bloc d’eau prémonté. Le SSD embarque donc un contrôleur Phison PS5018-E18 et de la mémoire flash NAND 3D TLC. Le niveau de prestation reste inchangé : jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture séquentielle, 6 550 Mo/s en écriture séquentielle ; 660 000 IOPS en lecture aléatoire, 800 000 IOPS en écriture aléatoire.

Le MP600 Core se contente du contrôleur du Phison PS5016-E16 déjà présent sur le MP600 de 2019. En revanche, il hérite de mémoire QLC en remplacement de la mémoire TLC de son ancêtre. Il offre une vitesse de transfert séquentielle de 4 950 Mo/s en lecture et 3 700 Mo/s en écriture, et jusqu’à 380 000 IOPS en lecture et 580 000 IOPS en écriture aléatoires.

De 1 To à 4 To pour le MP600 Core

Tous ces SSD sont au format M.2-2280 et utilisent une interface PCIe 4.0 x4. Newegg propose le MP600 Pro dans des capacités de 1 To et 2 To à partir de 225 dollars ; le MP600 Pro Hydro X en version 2 To à 460 dollars ; enfin, le MP600 Core est disponible en 1 To, 2 To et 4 To, à des tarifs de 155 dollars, 310 dollars et 645 dollars respectivement.

Source : TechPowerUp