Corsair LT100 Smart Lighting Towers : des tours de 422 mm, chacune armée de 46 LED

Corsair affectionne le RGB et lance un nouveau produit qui témoigne de cette passion : les LT100 Smart Lighting Towers. Comme leur nom l’indique, il s’agit de tours en aluminium destinées à l’éclairage RGB. Elles mesurent 422 mm de haut. Chacune embarque 46 LED.

Elles se synchronisent via le logiciel Corsair iCue. À l’instar des bandes lumineuses iCue LS100, ces LT100 Smart Lighting Towers peuvent diffuser un éclairage immersif qui s’adapte aux teintes des images affichées à l’écran. Il est également possible de les utiliser comme visualiseur audio ou de simplement les synchroniser avec d’autres périphériques RGB.

Micro-USB vers USB-A

Corsair propose un kit de démarrage contenant deux tours. Notez que celles-ci se connectent via un câble Micro-USB vers USB-A de 1,5 m de long au PC et qu’elles nécessitent également un raccordement électrique (câble de 1,8 m). Le tarif : 139,99 euros. En outre, si deux tours ne vous suffisent pas, il est possible d’en raccorder d’autres. Enfin, si ce produit vous intéresse, nos confrères de Tom’s Hardware US proposent un test de ces Corsair LT100 Smart Lighting Towers.