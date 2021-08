CPU-Z version 1.97 : processeurs Alder Lake, DDR5 et XMP 3.0

Le logiciel CPU-Z se prépare à accueillir les processeurs Alder Lake, les chipsets de la série 600, la mémoire DDR5 et le profil XMP 3.0. En effet, la dernière version, CPU-Z 1.97 pour Windows, prend désormais en charge tous ce beau monde.

Plus précisément, le journal des modifications mentionne le support des processeurs Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K, soient chacune des meilleures références de ces catégories. Nous avons croisé le Core i9-12900K à deux reprises ces derniers jours, dans Cinebench R20 et After Effects, mais ses deux petits frères se font plus discrets pour le moment. Plus pour longtemps toutefois, puisqu’Intel devrait les exposer au cours de l’automne.

Chipsets série 600 et DDR5

Les processeurs Alder Lake-S introduiront un socket LGA1700 et des chipsets série 600. Nous avons découvert une liste assez complète en début de semaine. Celle-ci évoquait les chipsets Q670, Z690, H670, B660, H610, W680, X699 et W685, mais aussi H610E, Q670E et R680E. Certains sont intéressants, notamment le X699 qui suppose un retour d’Intel sur le segment HEDT (High-End Desktop).

Pour la mémoire DDR5, les rumeurs suggéraient une prise en charge avec cette douzième génération depuis plusieurs mois ; Intel a officialisé cette hypothèse, ainsi que le support de l’interface PCIe 5.0, lors de l’Intel Architecture Day 2021.

Enfin, concernant le profil XMP 3.0, il pourrait permettre un overclocking facilité des kits mémoire DDR5. Les préconisations du JEDEC fixent une plage de 3200 – 6400 MT/s, mais des fabricants pensent déjà à de la DDR5-10000.

Par ailleurs, avec un peu de retard, la dernière version de CPU-Z ajoute une détection pour la RX 6600 XT d’AMD lancée le 11 août dernier et dont vous pouvez lire notre test à cette adresse.

Source : TechPowerUp