Creative dévoile son casque SXFI Air Gamer

Quelques jours après avoir lancé son Sound Blaster JAM V2, Creative Technology ajoute un nouveau casque à ton catalogue, le SXFI Air Gamer, présenté par la société comme « le plus polyvalent des casques Super X-Fi actuels ». Ce modèle bénéficie d’une double connectivité Bluetooth 5.0 et USB-C. La première pour « un fonctionnement sans fil pour la musique et le télétravail » ; la seconde pour un « rendu USB audio sans lag pour les jeux et les films ».

Les autres fonctionnalités prennent la forme d’une « commande tactile sur l’oreillette » (Lecture/Pistes, Volume, Gestion des appels) d’un « microphone CommanderMic à la qualité professionnelle », et d’un « profil audio SXFI BATTLE Mode afin d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs ».

Comparatif : quel est le meilleur casque audio pour jouer ?

Caractéristiques techniques

Ce casque SXFI Air Gamer pèse 338 grammes. Il reçoit un câble USB renforcé en Kevlar dont, sauf erreur de notre part, la longueur n’est précisée. Il embarque des haut-parleurs en néodyme de 50 mm et des coussinets d’oreilles en « similicuir protéiné à perforations rembourré de mousse à mémoire de forme ».

Fourni avec deux micros

En matière de plateformes compatibles, Creative mentionne Windows, Mac, la PS4 et la Nintendo Switch. L’entreprise livre ce casque avec un câble USB-C renforcé en kevlar susmentionné ; un câble jack de 3,5 mm pour bénéficier du Super X-FI ; un microphone CommanderMic, principalement pour le gaming et les conférences téléphoniques ; un microphone NanoBoom, version alternative et raccourcie du CommanderMic ; un adaptateur USB-C vers USB-A.

Creative octoire une garantie de 2 ans. Le prix de vente conseillé est de 139,99 euros.