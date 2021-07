Creative Technology lance de nouveaux casque et enceintes

Quelques mois après le Sound Blaster JAM V2, Creative Technology ajoute un nouveau modèle de casque à son catalogue, le Creative Chat. La firme a également lancé de nouvelles enceintes à la mi-juillet, les Creative T60.

Commençons les présentations par le Creative Chat. L’entreprise le décrit comme un modèle abordable conçu pour télétravailler et dédié aux communications via des applications de vidéoconférences telles que Zoom, Skype ou Teams. Ce casque plug-and-play se connecte via un câble jack 3,5 mm de 2,1 m. Il est muni de haut-parleurs de 40 mm en néodyme et d’un microphone rétractable. Ce dernier bénéficie d’une fonction de réduction de bruit et d’un bouton direct de mise en sourdine. Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, sachez que le casque pèse 192 grammes. Il offre une réponse en fréquence de 20–20 000 Hz ; de 100–10 000 Hz pour son microphone, avec une sensibilité de – 42 dBV / Pa. Le tarif est de 29,99 euros.

Par ailleurs, dans son communiqué, Creative Lavs indique que « le lancement du Creative Chat donne également le coup d’envoi d’une toute nouvelle série qui inclura également des modèles USB » sans donner plus de précisions pour le moment.

Creative T60

Outre le Creative Chat, Creative Technology sort des enceintes Hi-Fi 2.0, les Creative T60. Cette nouvelle référence intègre la série T. Elle profite des « technologies optimisées par Sound Blaster — Clear Dialog et Surround — afin d’offrir un rendu des voix plus clair et une ambiance sonore plus immersive », de « fonctions comme la mise en sourdine automatique et la suppression de bruit bidirectionnelle » et de « la technologie BasXPort [qui] améliore le comportement des basses pour produire des tons riches et profonds, sans avoir besoin de recourir à l’ajout d’un caisson ».

Plus prosaïquement, les enceintes possèdent deux haut-parleurs pleine gamme de 2,75 pouces, avec un amplificateur numérique intégré. La puissance acoustique s’élève à 30 Watts RMS (puissance de crête jusqu’à 60 W). Les options de connectivité incluent un port audio USB-C, des ports 3,5mm et du Bluetooth 5.0. Les Creative T60 sont disponibles au prix de 79,99 euros.