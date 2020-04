Crucial lance son SSD M.2 NVMe P2, successeur du P1

Crucial dévoile le Crucial P2, le deuxième SSD M.2 NVMe client de la société. Son prédécesseur, le Crucial P1, était sorti en octobre 2018. Vous pouvez d’ailleurs retrouver un test complet de ce SSD NVMe Crucial ici. Le P2 embarque toujours de la mémoire flash NAND QLC et utilise une interface PCIe 3.0. Il se décline en versions 250 Go et 500 Go pour le moment.

Les vitesses atteignent désormais 2100 Mo/s en lecture et 1150 Mo/s en écriture séquentielles pour le modèle de 250 Go.

Le premier SSD grand public de Micron est un modèle USB basé sur le Crucial P1

2300 Mo/s en lecture séquentielle pour le SSD de 500 Go

Les valeurs sont de 2300 Mo/s et 940 Mo/s respectivement pour la version de 500 Go. Dans les deux cas, Crucial octroie une garantie de cinq ans. Enfin, concernant les tarifs, comptez 59,99 euros pour le Crucial P2 250 Go et 70,79 euros pour le Crucial P2 500 Go.