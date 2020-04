Crucial propose le SSD M.2 P5, de 250 Go à 2 To

Crucial a lancé il y a peu son SSD M.2 NVMe P2, le successeur du P1. La société met à jour son catalogue avec une autre référence, le P5. Ce modèle M.2 2280 utilise toujours une interface PCIe 3.0 x4. Micron n’a pas donné de détails sur le type de mémoire ni sur le contrôleur, mais il s’agit a priori de mémoire flash NAND 3D TCL et d’un contrôleur maison.

Ce P5 se décline en quatre capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. La vitesse de lecture séquentielle est la même pour les quatre versions : 3400 Mo/s. L’écriture séquentielle est de 3000 Mo/s pour les trois plus grandes capacités, et de 1400 Mo/s pour le disque de 250 Go.

Comparatif géant de SSD : 167 modèles en test

Garantie de 5 ans

Le tableau ci-dessous condense toutes ces données. Vous constatez que, comme à son habitude, Crucial ne précise pas les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires. En ce qui concerne la durée de vie, le MTTF est estimé à 1,8 million d’heures. L’endurance du SSD de 250 Go est de 150 TBW, celle du 500 Go, de 300 TBW, celle du 1 To, de 600 TBW et enfin celle du 2 To, vous l’avez, de 1200 TBW. La garantie est de cinq ans. Crucial n’a pas divulgué les tarifs.