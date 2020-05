Crucible, le jeu d’Amazon, sort le 20 mai, voici les configurations requises

Dans quelques jours, Amazon va lancer son premier jeu vidéo développé en interne, baptisé Crucible. Disponible sur PC, ce titre développé par Relentless Studios et publié par Amazon Games sera jouable gratuitement via une formule Free to Play. On connaît désormais la date de sortie ainsi que les configurations minimale et recommandée.

Ce titre original emprunte des éléments à différents genres, notamment du Battle Royale et du MOBA. Vous avez un court aperçu du résultat grâce à la vidéo ci-dessus.

Amazon travaille aussi sur un service de cloud gaming : Project Tempo

Configurations minimale et recommandée

Pour essayer ceci dans quelques jours, il faudra avoir une machine tournant au moins sous Windows 7 64 bits, munie d’un processeur Intel i5-3570 ou AMD FX-6300, d’une carte graphique GTX 660 ou ATI Radeon HD 6950 et de 8 Go de RAM. Le jeu ne prend pas beaucoup d’espace disque, avec seulement 15 Go requis.

La configuration recommandée est légèrement plus exigeante, sans tomber dans l’excès. Elle mentionne un Core Intel i5-6500 ou AMD Ryzen 3 2200G, une GTX 1060 ou Radeon RX 570 et toujours 8 Go de mémoire. On est donc loin des configurations d’un Flight Simulator avec ses 32 Go de RAM. Ainsi, ce Crucible devrait tourner sur bon nombre de machines.