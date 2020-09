Crysis Remastered se dévoile dans une vidéo 8K à 60 ips

Le jeu proposera un mode « Can It Run Crysis » censé mettre nos configurations au tapis.

Avec quelques semaines de retard, Crysis Remastered enfilera sa combinaison sur PC, Xbox One et PlayStation 4 dans deux jours. Pour célébrer le retour de Nomad, Crytek a publié une vidéo du jeu en 8K à 60 images par seconde.

On espère pour le studio qu’elle suscitera un meilleur accueil que celle de début juillet, laquelle avait provoqué pas mal de mécontentement et contraint Crytek à reporter la sortie de son jeu.

Moins bluffant que son ainé ?

Si le Crysis de 2007 avait fixé un nouveau jalon en matière graphique qui a perduré pendant de nombreuses années, Crysis Remastered ne devrait pas avoir le même éclat. Néanmoins, il introduit quelques fonctionnalités graphiques bienvenues comme des textures de haute qualité (jusqu’à 8K, justement) ainsi que du ray tracing SVOGI.

Petit clin d’œil au passé, sur PC, ce Crysis Remastered intègre tout de même un mode baptisé « Can It Run Crysis » censé mettre en difficulté nos machines, y compris les plus élaborées ; pas d’inquiétude toutefois, les configurations minimale et recommandée du titre restent au niveau des standards actuels.