CryZENx publie une nouvelle vidéo de son remake de Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4

Après plus d’un an de silence, l’auteur précise qu’il n’a pas abandonné son projet.

Bien que l’Unreal Engine 5 soit disponible en accès anticipé depuis fin mai, CryZENx n’a pas abandonné son remake de Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4 sur lequel il travaille depuis maintenant cinq ans. Il a publié une nouvelle vidéo illustrant ses progrès il y a quelques jours ; la dernière remontait à il y a plus d’un an !

Ceux qui apprécient la licence auront reconnu la zone présentée ici, celle du Ranch Lon Lon. Bien sûr, comme toujours, il ne s’agit pas d’une simple cinématique mais bien d’un remake complet qui reprend la plupart des mécanismes et interactions de son modèle. Le joueur est donc libre d’explorer les lieux, d’interagir avec les PNJ ou de combattre.

Un fan réalise un remake de Zelda Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 5 assez impressionnant

Plus la même configuration

Comme indiqué ci-dessus, cela faisait plusieurs mois que CryZENx n’avait pas publié de nouvelle vidéo de Zelda sur sa chaîne. Si autrefois sa configuration se composait d’un processeur Intel Core i7-4790K et d’une carte graphique NVIDIA GTX 1080 Ti, elle a changé pour la séquence du jour. Il est désormais question d’un ordinateur portable armé d’un processeur Ryzen 9 5900HX et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile.

CryZENx ne précise pas quand il estime pouvoir finir son projet, qui risque de toute façon d’être censuré par Nintendo. Vous pouvez le suivre sur Patreon. Rappelons que The Legend of Zelda : Ocarina of Time était paru en 1998 sur Nintendo 64.