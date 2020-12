Cyber Monday : les offres du jour

PC portables

Apple MacBook Pro 13 »

Darty propose une réduction de 200 € sur l’ordinateur d’Apple. À l’appel, une version avec un SSD de 256 Go et une seconde montant à 512 Go, équipées toutes les deux d’un processeur Intel Core i5 (4 cœurs à 1,4 GHz) et de 8 Go de RAM, avec un écran Retina IPS 13,3 » renvoyant une définition de 2560×1600 pixels. Ces deux versions sont respectivement facturées 1299,99 € et 1499,99 €.

Lenovo Legion Y540

Armé d’une GeForce RTX 2060 6 Go, de 512 Go de stockage SSD, de 8 Go de RAM, d’un i5-9300HF et d’un écran Full HD 15,6 », ce modèle Lenovo se trouve actuellement avec 400 € de réduction. Il est proposé par Cdiscount à 899,99 € au lieu de 1299,99 €. Une réduction significative, pour une machine capable de faire tourner dans des conditions parfaitement décentes les derniers titres en date.

Huawei MateBook X Pro

Darty et Boulanger proposent tous deux l’excellent MateBook Pro 2020 à 999 € (soit environ 400 € de réduction). Il est équipé d’une dalle tactile 3K LTPS de 13,9 », d’un processeur i5-10210U (1,6Ghz/4,2GHz), de 16 Go de RAM DDR3 et d’un SSD de 512 Go.

Souris

Logitech MX Anywhere 2

La souris sans fil (Bluetooth), compatible PC/Mac/iPad OS, se trouve en réduction à 36,99 €.

Logitech MX Master

Cette souris Bluetooth Logitech, d’une sensibilité de 1000 ppp, est actuellement en réduction à 44,99 €.

Logitech G402

La souris gaming ultra légère de Logitech est en réduction au tiers de son prix conseillé, soit 23,99 €.

Logitech G502 Hero

Comme sa petite sœur, la G502 se voit être en promotion aujourd’hui, au prix de 34,90 €.

Carte mémoire

SanDisk Extreme microSD 128 Go

La célèbre carte de SanDisk est actuellement au prix de 15,98 € dans sa version 128 Go. De quoi étendre le stockage de votre smartphone, tablette ou Switch à moindre frais.