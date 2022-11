Cyber Monday : profitez d’une licence Lifetime Windows 10 à 11€ chez Cdkeysales

Ça y est, la mise à jour Windows 10 22H2 est annoncée officiellement et prête pour un déploiement à grande échelle. Selon Microsoft, son installation sera rapide et elle viendra corriger plusieurs failles de sécurité dans le système d’exploitation. Si vous n’êtes pas encore à jour, c’est ainsi le moment ou jamais de craquer pour un nouveau système d’exploitation Windows 10 ou Windows 11 si vous voulez être à la pointe de la technologie. Et bonne nouvelle : on a trouvé plusieurs licences à prix mini chez Cdkeysales pour le Cyber Monday.

Le site vous propose un code promo émis spécialement pour les lecteurs : TOM35 pour -35% de réduction. Vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes à prix cassé :

-35% de réduction : comment en bénéficier ?

Comment profiter de tous ces prix cassés ? Rien de plus simple ! Il vous suffit d’ajouter les logiciels qui vous intéressent à votre panier et d’inscrire le code TOM35.

Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer et vous verrez le montant réel de votre commande, avec -35% de réduction sur les logiciels éligibles à l’offre.

Vous pouvez ensuite valider votre commande, puis la payer. Le site vous propose la livraison numérique. Vous n’avez donc pas à attendre une livraison physique pour profiter de vos logiciels. Pour les retrouver, il vous suffit de vous rendre sur le site de CdkeySales, dans la rubrique “Centre d’utilisateur”, puis “Mes commandes achetées”.

Mais comment installer vos logiciels pour en profiter ? Pour ce faire, il vous suffit de télécharger le logiciel officiel puis d’inscrire la clé d’activation achetée. Si vous souhaitez installer un système d’exploitation Windows, rendez-vous dans les réglages de votre PC et cliquez sur la rubrique “Modifier la clé de produit”. Inscrivez la clé achetée chez CdkeySales et voilà !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CdkeySales.