CyberGhost casse ses prix : profitez sans attendre du VPN alliant performances et sécurité

CyberGhost est l’un services VPN les plus anciens et les plus réputés du marché. La plateforme a su s’imposer aux yeux des consommateurs au fil des années grâce aux fonctionnalités complètes qu’il propose, ses performances, ses options de sécurité et la qualité de son service client. Et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer : c’est le meilleur moment de craquer pour CyberGhost, grâce au lancement d’une offre promotionnelle des plus attractives.

Découvrir l’offre



Un VPN haut de gamme à 2 euros par mois

L’abonnement CyberGhost est actuellement disponible à -83% si vous optez pour le plan de deux ans, l’offre la plus intéressante financièrement. De plus, vous obtenez quatre mois d’utilisation supplémentaires offerts. La formule revient donc à seulement 2,03 euros par mois pour une période de 24 mois.

CyberGhost est aussi le fournisseur VPN le plus généreux du marché en termes de garantie satisfait ou remboursé, puisque les clients bénéficient d’une période de 45 jours pour changer d’avis. Autre avantage, contrairement à certains concurrents, le service met à disposition un service client réactif et en français par chat, 7j/7 et 24h/24.

Vous avez également la possibilité de souscrire pour 1 euro par mois la suite CyberGhost Security pour Windows, qui comprend une solution antivirus ainsi que Security Updater, un outil d’aide à la mise à jour des logiciels et applications installés sur le PC.

Des serveurs optimisés pour le streaming vidéo

CyberGhost est disponible sur tous les principaux supports, avec une application pour Windows, Linux et macOS sur desktop, Android et iOS sur mobile, ainsi qu’une extension de navigateur pour Chrome et Firefox. Vous pouvez utiliser le même compte CyberGhost sur sept appareils différents en simultané. Pour octroyer une connexion VPN à l’ensemble des appareils du domicile, Smart TV, box TV et consoles de jeu comprises, vous avez aussi l’opportunité de configurer CyberGhost directement au niveau du routeur. Dans ce cas, tous les terminaux de la maison sont protégés en même temps, sans limites.

Avec CyberGhost, vous accédez à un immense réseau constitué de plus 9 000 serveurs, répartis entre plus de 90 pays. Un vaste choix, renforcé par l’intégration de serveurs spéciaux optimisés pour la pratique du streaming vidéo, pour regarder séries, films et événements sportifs dans les meilleures conditions. La plateforme offre des performances premium, garantissant une latence faible et des débits élevés, même lorsque vous vous connectez à un serveur situé au bout du monde. Rappelons qu’avec l’abonnement CyberGhost, vous disposez d’une bande passante et d’un volume de données illimités.

Outre l’aspect sécurité, l’un des principaux avantages d’un VPN comme CyberGhost est de profiter de contenus qui sont bloqués dans le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez ainsi regarder la télévision française lorsque vous êtes à l’étranger, ou visionner le riche catalogue Netflix des États-Unis depuis n’importe où.

La sécurité au cœur de l’expérience

CyberGhost permet de dissimuler son adresse IP réelle à la fois aux sites et plateformes que vous visitez, mais aussi à votre fournisseur d’accès à internet. Il protège aussi contre les fuites DNS, empêchant tout passage du trafic internet en dehors du tunnel de connexion du VPN. Une fois activée, la fonctionnalité de Kill Switch va automatiquement interrompre les communications entrantes et sortantes quand elle détecte un dysfonctionnement avec le VPN et que la connexion n’est plus entièrement protégée.

Le VPN est également capable de bloquer les traqueurs qui vous suivent partout sur internet pour connaître toutes vos habitudes de navigation et de consommation, ainsi que les publicités et les malwares. Il empêche aussi les attaques de type DDoS, qui peuvent rendre inopérable votre connexion internet. Le service VPN adopte une politique stricte de non-conservation des logs, c’est-à-dire qu’il n’enregistre à aucun moment votre activité en ligne.

Pour s’assurer de sécuriser la connexion à internet, CyberGhost s’appuie sur trois protocoles VPN à l’efficacité éprouvée : OpenVPN, IKEv2 et WireGuard. Le dernier cité fait partie de la nouvelle génération de protocoles VPN, offrant le meilleur compromis entre performances et sécurité. Le VPN est basé sur la technologie de chiffrement AES 256-bit, réputée inviolable.

Découvrir l’offre



Cet article a été rédigé en partenariat avec CyberGhost.